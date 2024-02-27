لإحياء ليالي رمضان.. الأوقاف توفد إمامين وقارئًا إلى كندا وألمانيا والمالديف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء 27 / 2 / 2024م إيفاد عدد من الأئمة، لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ /2024م ( 91 ) إمامًا وقارئًا.

وشمل قرار وزير الأوقاف، إيفاد كل من:

1. الشيخ/ إبراهيم مسعد عبد الحميد بلتاجي - إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة - للعمل بمسجد الأنصار بلفال - كيبك - كندا - إمامًا.

2. الشيخ/ فرغلي معوض سيد مشعال - إمام وخطيب بمديرية أوقاف أسيوط – للعمل بدولة المالديف– إمامًا .

3. الشيخ/ أيمن عادل مصطفى عبد الحفيظ – عضو نقابة القراء المصرية - للعمل بجمعية مسجد طارق بن زياد - فرانكفورت - ألمانيا - قارئًا.