لو عايز تشتري عربية تعمل ايه.. عضو شعبة السيارات يزف بشرى

قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن صفقة رأس الحكمة، تعد أكبر استثمار مباشر في مصر، موضحا دورها في إنعاش وضع الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، وحدوث اعتدال في سوق السيارات.

ونوه خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أن سوق السيارات يرتبط ارتباط وثيق بأسعار الدولار، ولكن حتى الآن لا يوجد توقع لأسعار العملة خلال الفترة القادمة، منوها أنه من خلال ما رأيناه اليومين الماضيين بعد توقيع الصفقة، وتراجع سعر العملة، حدث انخفاض في أسعار السيارات.





واختتم:" اللي عايز يشتري لديه فرصة جيدة الآن في ظل وجود نسب معقولة حتى الآن".