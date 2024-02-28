لسبب مجنون .. رجل ينحت وشم QR كود على جبهته

في حادثة مثيرة للجدل، قام رجل مجهول الهوية بوشم رمز الاستجابة السريعة QR Code على جبينه، مما أثار اهتمام الملايين على وسائل التواصل الاجتماعي.. ولكن ما القصة وراء هذا القرار الغريب؟

حسب التقارير، يُعتقد أن هذا البلوجر قرر القيام بتلك الخطوة كجزء من حملة ترويجية شخصية، ربما لزيادة عدد المتابعين على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة إنستجرام.

وعلى الرغم من الانتقادات والتعليقات السلبية التي تلقاها، فإن الرجل لم يظهر أي تغيير في سلوكه أو تصرفاته خلال الفيديو، مما يشير إلى ثباته وثقته في القرار الذي اتخذه.

قد يعكس هذا أنه كان على دراية تامة بالمخاطر المحتملة وكان مستعدًا لتحملها من أجل تحقيق هدفه في الشهرة.

تمت مشاركة الفيديو المثير للجدل على إنستجرام في 26 فبراير، ولاقى انتشارًا واسعًا بين المستخدمين بعد حصوله على أكثر من 1.7 مليون مشاهدة في غضون ساعات قليلة فقط.

وعلى الرغم من التساؤلات المستمرة حول دوافع هذا الفعل الجريء، إلا أنه استطاع جذب الانتباه وتفاعل المستخدمين بشكل كبير، وهو ما قد يشير إلى نجاح الحملة الترويجية التي قام بها الرجل.