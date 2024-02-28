عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لسبب مجنون .. رجل ينحت وشم QR كود على جبهته

رجل ينحت وشم على
رجل ينحت وشم على جبهته

في حادثة مثيرة للجدل، قام رجل مجهول الهوية بوشم رمز الاستجابة السريعة QR Code على جبينه، مما أثار اهتمام الملايين على وسائل التواصل الاجتماعي.. ولكن ما القصة وراء هذا القرار الغريب؟

حسب التقارير، يُعتقد أن هذا البلوجر قرر القيام بتلك الخطوة كجزء من حملة ترويجية شخصية، ربما لزيادة عدد المتابعين على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة إنستجرام. 

وعلى الرغم من الانتقادات والتعليقات السلبية التي تلقاها، فإن الرجل لم يظهر أي تغيير في سلوكه أو تصرفاته خلال الفيديو، مما يشير إلى ثباته وثقته في القرار الذي اتخذه. 

قد يعكس هذا أنه كان على دراية تامة بالمخاطر المحتملة وكان مستعدًا لتحملها من أجل تحقيق هدفه في الشهرة.

تمت مشاركة الفيديو المثير للجدل على إنستجرام في 26 فبراير، ولاقى انتشارًا واسعًا بين المستخدمين بعد حصوله على أكثر من 1.7 مليون مشاهدة في غضون ساعات قليلة فقط. 

وعلى الرغم من التساؤلات المستمرة حول دوافع هذا الفعل الجريء، إلا أنه استطاع جذب الانتباه وتفاعل المستخدمين بشكل كبير، وهو ما قد يشير إلى نجاح الحملة الترويجية التي قام بها الرجل.

وشم انستجرام وسائل التواصل الإجتماعي الحملة الترويجية qr code رمز الاستجابة السريعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

عدم قبول دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

تذبذب سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في طريقها إلى مصر

إيقاف وتحويل للتحقيق|الزمالك يعاقب لاعبة الأهلي السابقة بعد سوبر الطائرة.. ماذا فعلت؟

مواهب جديدة لتجديد دماء المنتخب| مفاجأة من حسام حسن تحسم تواجد 25 لاعبًا لمعسكر مارس..تفاصيل

موضوعات متعلقة

جايولا| جزيرة إيطالية ملعونة دمرت كل من امتلكها.. ما قصتها؟

امرأة تصنع قهوة مثلجة من الجليد.. كيف فعلت ذلك؟

إهانة للقرآن.. هجوم على امرأة في مطعم باكستاني بسبب «فستان»

إيجارها 37 ألف جنيه.. أصغر شقة في نيويورك دون مطبخ ودورة مياه

اليابان تحطم كل التوقعات بمركبة فضائية من حديد| ماذا فعلت على القمر ؟

ماذا يحدث في الفضاء الآن؟.. رصد حركة شديدة النشاط

اكتشاف 6 إصابات بمتلازمة داون قبل 5 آلاف سنة.. كيف ذلك؟

طولها 3 أمتار ووزنها 9 كجم.. اكتشاف سمكة مجداف نادرة

ترشيحاتنا

مصرع 31 شخصًا جراء انقلاب حافلة وسقوطها من جسر في مالي

عصام عبدالفتاح: نطالب الحكام أحيانًا باحتساب أخطاء غير صحيحة

عصام عبدالفتاح: اختيار حكم القمة لا يهم أن يكون الأفضل ولكن الأقل خلافا

15 ألف جنيه.. اضطرابات قوية تضرب سعر الحديد بالأسواق

محاكمة فران متهم بقـ.تل نجله في الشرقية

حاسس بغلطته.. لقطة مثيرة للجدل من كهربا خارج الملعب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مُرتديًا خوذة.. رجل يركب ثورًا ويركض وسط شوارع مزدحمة بالهند|ما القصة؟

ملابس غير تقليدية.. نسمة محجوب تثير ضجة بصورها

واقعة ولا أغرب|تصرف متهوّر من ولي أمر داخل مدرسة في بنغازي.. ماذا فعل؟

لسبب مجنون .. رجل ينحت وشم QR كود على جبهته

فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ