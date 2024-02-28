عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: 90% من المباريات تحتاج تواجد أفشة في الملعب بصفة مستمرة

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن محمد شكري لاعب جيد ويستحق العودة للنادي الأهلي في الموسم المقبل، مشيرًا إلى وسام أبوعلي حصل على ثقة كبيرة بعدما سجل هدفين في شباك بلدية المحلة، وأنتوني موديست بدأ يكتسب ثقة كبيرة في الفترة الماضية.

 

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "طريقة اللعب بالخروج بالكرة بشكل جيد والتمرير من المناطق الخلفية إلى منطقة الهجوم لها توقيتات، ومن الصعب أن يلعب بلدية المحلة بشكل مفتوح على استاد القاهرة في ظل وجود سرعات كبيرة لدى الأهلي في الخط الأمامي مثل رضا سليم وكريم فؤاد ووسام أبوعلي وخلفهم امام عاشور وافشة".

 

وأضاف: "اعتقد أن أداء الأهلي سيظل بنفس طريقة مباراتي بلوزداد وميدياما، وهذا خطأ كبير جدا من مدرب البلدية، الأهلي لم يكن جيدًا قبل كأس العالم للأندية، وخاض المنافسات وقدم مستوى طيب أمام اتحاد جدة السعودي، كان يجب أن يقيم الأمور بشكل أفضل وهو لم يدرس الأهلي جيدا قبل اللقاء، فهو مدرب صغير السن وجيد وسوف يزداد خبرات".

 

وواصل: "وسام أبوعلي لاعب جيد، ووضح طريقة لعبه أنها لائقة على الأهلي، ويجيد التحرك في المساحات جيدا، وهناك حالة ثقة في قدراته، وبدايته جيدة ولكن لازال هناك وقت طويل للتقييم، لكن لو سار بهذا الشكل سيحرز المزيد من الأهداف، لأن الأهلي هو أسهل فريق يحصل من خلاله اي مهاجم على لقب هداف الدوري".

 

وتابع: "كريم نيدفيد من العناصر الجيدة ولديه شخصية في الملعب، وهو يدافع ويهاجم بشكل جيد، وقادر على اللعب في أكثر من مركز، ويمتلك امكانيات هائلة، لم يكن محظوظا في بداية الموسم بسبب الاصابات، وعندما يحصل على رتم المباريات سيؤدي بشكل قوي للغاية مع إمام عاشور، وخلفهم مروان عطية" .

 

وتابع:"90% من المباريات تحتاج لتواجد افشة في الملعب بصفة مستمرة لأنه يمرر الكرة بشكل جيد للمهاجمين خصوصا في الدوري أو المباريات الإفريقية على استاد القاهرة".

 

وأضاف: "هناك منافسة قوية ستظهر في مركز الجناح داخل الاهلي بعد تألق رضا سليم وكريم فؤاد، بالاضافة لـ حسين الشحات وتاو.. وكريم فؤاد من العناصر الجيدة وعندما يشارك في أي مركز يظهر بمستوى قوي، وهو من اللاعبين الذين يتم استخدامهم بشكل جيد من جانب مارسيل كولر".

 

وأكمل: "الأفضل لأكرم توفيق اللعب في خط الوسط، لأن لديه امكانيات جيدة في قطع الكرات ومنع الهجمات للخصم، خصوصا أن اللعب في الجبهة اليمني يتطلب عمل هجومي وارسال كرات عرضية باستمرار".

 

وأتم: "عودة شكري وقندوسي مكسب للأهلي، واتمنى ان يظهروا مع الفريق بنفس المستوى الذي قدموه مع سيراميكا كليوباترا، ومن الطبيعي أن يستخدم الأهلي حقه في العقد باستعادة اللاعبين".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

تذبذب سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

مواهب جديدة لتجديد دماء المنتخب| مفاجأة من حسام حسن تحسم تواجد 25 لاعبًا لمعسكر مارس..تفاصيل

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية للنادي الزمالك

إيقاف وتحويل للتحقيق|الزمالك يعاقب لاعبة الأهلي السابقة بعد سوبر الطائرة.. ماذا فعلت؟

هبوط مستمر| الدولار يقترب من سعره في السوق الرسمي.. رقم غير متوقع

صندوق النقد الدولي يعلن عن حزمة تمويلية جديدة لـ مصر

ترشيحاتنا

التقديم خلال أيام.. 300 وظيفة بالشهر العقاري والتوثيق| تفاصيل 

غير مستقر.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

استنفار مقاتلات ألمانية بسبب رصد طائرة روسية قرب فنلندا

وزير النقل: المواطن سيتمكن من استقلال القطار والمترو والأتوبيس الترددي بنفس التذكرة

دموع الأهل في وداع الخواجة حسني الخناجري ضحية سرقة محله | فيديو

تصل إلى نصف مليون جنيه.. مفاجأة في سوق الذهب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشبه فستان الزفاف.. أصالة تثير الجدل بإطلالتها الجديدة | شاهد

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين في حفلة شواء يثير الجدل عبر السوشيال ميديا|شاهد

بعد تصريحها الأخير عن الإنجاب.. 10 صور وضعت سمية الخشاب في مأزق|شاهد

بعد إزالة الحسنة.. صور هند عبد الحليم قبل وبعد عملية التجميل

فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ