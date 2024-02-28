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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد بيبو: عمر كمال لاعب جوكر.. وكولر مدرب مؤثر

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد

أكد خالد بيبو مدير الكرة بـ النادي الأهلي، أن كل لاعب في الفريق عليه أن يكون جاهزًا للمشاركة بصفة أساسية في أي مباراة، مشيرًا إلى أن الفريق لعب مواجهة بلدية المحلة بعد غياب طويل عن المواجهات المحلية، وتحقيق الانتصار كان هامًا للفريق، خصوصا بعد رحلة غانا الصعبة.

وقال خالد بيبو في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: “لم يكن لدينا وقتًا طويل للاستعداد لـ مباراة بلدية المحلة، ولكن لدينا اسكواد جيد وكلهم نجوم، وأي لاعب يحتاجه الفريق يكون موجودًا في الملعب، وفي أتم الجاهزية”.

خالد بيبو يكشف تأثير عمر كمال

وأضاف خالد بيبو: “عمر كمال عبدالواحد من الإضافات الجيدة وهو لاعب جوكر ويجيد اللعب في أكثر من مركز، وهو يريد الظهور بشكل جيد مع الفريق، واللاعبين تساعده والبداية بالنسبة له كانت جيدة، وشارك في أكثر من مناسبة في مركز الظهير الأيسر”.

وتابع خالد بيبو: “مارسيل كولر المدير الفني يذاكر كل التفاصيل الخاصة بالفريق وباللاعبين المنضمين، وهو يتعب كثيرًا، مؤثر للغاية مع لاعبي الأهلي ويعمل بجدية، ونتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة، وبمجرد نهاية أي مباراة نغلق الصفحة ونستعد للمباراة التالية، خصوصا أن الأهلي ينافس دائمًا على كل الألقاب، وهو أمر طبيعي”.

وواصل: “جمهور الأهلي دائمًا يحفزنا ونشكرهم دائمًا على الدعم والمساندة، وحقهم علينا أن نستعد بقوة لكل المباريات ونحقق الألقاب”.

خالد بيبو الأهلى النادي الأهلي بلدية المحلة عمر كمال عبدالواحد

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