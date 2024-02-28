عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دخل القلوب من أول لمسة.. إعلامي يتغزل في مهاجم الأهلي الجديد

صدى البلد

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بالمهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد : وسام أبو علي هو المهاجم اللي مستنيه جمهور الأهلي من سنين و دخل قلوب الأهلاوية من أول لمسة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجّل من الجولة الخامسة للدوري.

موقف الأهلي وبلدية المحلة في جدول ترتيب الدوري

 

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة مُحتلاً بهم المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، ولديه 7 مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ويحتاج الأهلي نقطة وحيدة ليحتل المركز الأول ويحسم صدارة المجموعة، حيث يمتلك الأحمر 9 نقاط، ويانج أفريكانز 8 نقاط.

وسام أبو علي مهاجم الاهلي وسام ابو علي الفلسطيني وسام أبو علي الاعلامي إبراهيم عبد الجواد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

تذبذب سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

مواهب جديدة لتجديد دماء المنتخب| مفاجأة من حسام حسن تحسم تواجد 25 لاعبًا لمعسكر مارس..تفاصيل

إيقاف وتحويل للتحقيق|الزمالك يعاقب لاعبة الأهلي السابقة بعد سوبر الطائرة.. ماذا فعلت؟

صندوق النقد الدولي يعلن عن حزمة تمويلية جديدة لـ مصر

ترشيحاتنا

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة الاتجار في الدولار بالقانون

أصابت النجاسة مكانًا أريد الصلاة فيه وقد خفي موضعها .. فماذا أفعل؟

وضع كارثي بأوكرانيا.. روسيا: تصريحات ماكرون لن تجدي نفعًا

كوريا الشمالية ترسل 6700 حاوية ذخائر لروسيا.. تفاصيل

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ديناصورات ترقص على أغنية شعبية| ما القصة؟

سيدة أمريكية تثير الجدل بحجم لسانها وتدخل موسوعة جينيس

يشبه فستان الزفاف.. أصالة تثير الجدل بإطلالتها الجديدة | شاهد

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين في حفلة شواء يثير الجدل عبر السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ