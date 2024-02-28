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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

سيدة أمريكية تثير الجدل بحجم لسانها وتدخل موسوعة جينيس

صدى البلد

أثارت جيني دوفاندر وهي سيدة أمريكية  من ولاية أوريجون الأميركية  الجدل لتدخل  موسوعة جينيس للأرقام القياسية وذلك بسبب حجم لسانها  الذي يعد غير المعتاد، ويبلغ محيطه حوالي 13 سنتيمترا.

وفقا لصحيفة مترو ،  قالت جيني إنها  قد كانت تقرأ موسوعة جينيس للأرقام القياسية لعام 2023 مع ابنها وذلك عندما رأت أن هناك فئة خاصة  تعد لأصحاب أكبر محيط لسان.

وأضافت جيني دوفاندر أنها قد  كانت تعرف دائما أن لسانها يعد كبير، ولكنها قد قررت أن تقوم بقياسه في المنزل وذلك اعتقادا منها  بأنها ستكون قادرة على القيام بدخول موسوعة جينيس لهذا العام.

 

وبعد قيام  جيني بحصولها رسميا على لقب صاحبة أكبر محيط لسان في العام، قد قالت ، إنها فخورة بوصولها  الإنجاز وبلسانها الذي قد وصفته بأنه "غير عادي".

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