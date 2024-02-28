أول تعليق من نجم النادي الأهلي السابق على مستوى وسام أبو علي

أشاد مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بالمستوى الذي ظهر به وسام أبو علي، مهاجم الأحمر في مباراة بلدية المحلة، التي فاز فيها الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري العام.



وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "وسام أبو علي ظهر بشكل جيد، والهدفان سيمنحانه الثقة، وسيحصل على دفعة قوية من الجماهير له".



وأضاف: "الكرة خدمت وسام أبو علي في الهدف الأول، وساعدته على التسجيل، ولكن المهاجم القوي يكون له دورًا كبيرًا في فريقه، وهذا ما نجح فيه وسام أبو علي".



وتابع: "نريد أن تحدث منافسة قوية في مركز المهاجم في الأهلي، وأن من يلعب ينجح في الحفاظ على مكانه.. التنافس في الكرة منافسة شريفة، جميع اللاعبين يقدمون ما لديهم، والمدرب يختار الأفضل".