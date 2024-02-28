أخبار الفن.. أحمد سعد: حاسس إني طيب وغلبان ومبحبش أبان كده وعندي مرض حب الظهور

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حل الفنان أحمد سعد ضيفًا على برنامج Abtalks الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وكشف أحمد سعد عن أبرز المحطات فى حياته الفنية والشخصية .



وقال أحمد سعد :"ابتديت أحفظ قرآن وابتهالات دينية في طفولتي وبعدين دخلت في أم كلثوم وعبد الوهاب

حل الفنان أحمد سعد ضيفًا على برنامج Abtalks الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وكشف أحمد سعد عن أبرز المحطات فى حياته الفنية والشخصية .

وقال أحمد سعد :" كنت عامل أغنيتين سألت نفسي كتير من أكتر الأغاني اللي بتعبر عني وأغنية أنا إنسان، وبحس إني ببان على شكلوأنا من جوا شكل تاني خالص والصراع بين الخير والشر هو ده أن

يقيم مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ 25 ماستر كلاس للمخرج السينمائي أشرف فايق، يوم الاثنين الموافق ٤ مارس بقصر ثقافة الإسماعيلية ،تحت عنوان "رحلة الفيلم من الفكرة الى دار العرض السينمائى"، ويتم خلاله مناقشة كيفية صناعة الفيلم سواء روائى قصير أو طويل أو تسجيلى.