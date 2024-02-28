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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. أحمد سعد: حاسس إني طيب وغلبان ومبحبش أبان كده وعندي مرض حب الظهور

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية .. 

أحمد سعد: عندي مرض حب الظهور

حل الفنان أحمد سعد ضيفًا على برنامج Abtalks الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وكشف أحمد سعد عن أبرز المحطات فى حياته الفنية والشخصية .
 

وقال أحمد سعد :"ابتديت أحفظ قرآن وابتهالات دينية في طفولتي وبعدين دخلت في أم كلثوم وعبد الوهاب

أحمد سعد: حاسس إني طيب وغلبان ومبحبش أبان كده

حل الفنان أحمد سعد ضيفًا على برنامج Abtalks الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وكشف أحمد سعد عن أبرز المحطات فى حياته الفنية والشخصية .

وقال أحمد سعد :" كنت عامل أغنيتين سألت نفسي كتير من أكتر الأغاني اللي بتعبر عني وأغنية أنا إنسان، وبحس إني ببان على شكلوأنا من جوا شكل تاني خالص والصراع بين الخير والشر هو ده أن

ماستر كلاس للمخرج السينمائي أشرف فايق بالإسماعيلية الدولى

يقيم مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ 25 ماستر كلاس للمخرج السينمائي أشرف فايق، يوم الاثنين الموافق ٤ مارس بقصر ثقافة الإسماعيلية ،تحت عنوان "رحلة الفيلم من الفكرة الى دار العرض السينمائى"، ويتم خلاله مناقشة كيفية صناعة الفيلم  سواء روائى قصير أو طويل أو تسجيلى.

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