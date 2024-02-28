برلمانية سابقة: ما تحقق لذوي الهمم بعهد الرئيس السيسي لا يصدقه عقل

أكدت الدكتورة جهاد إبراهيم، عضو مجلس النواب سابقا، أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس السيسي، شئ لا يصدقه عقل، في اهتمامه بذوي الهمم، مشيرة إلى أنه نعيش العصر الذهبي.

وقالت جهاد إبراهيم، خلال لقاء لها لبرنامج "يوم سعيد"، عبر فضائية "المحور"، أن ما تحقق لذوي الهمم خلال السنوات الأخيرة يثبت الوعي المجتمعي الذي تحقق، مؤكدا أنه أصبحنا نشعر بالفخر بعد نظرة الدولة لذوي الهمم.

وتابعت عضو مجلس النواب سابقا، أن طلبات ذوي الهمم أصبحت خطا أحمر، وأصبح لها أهمية كبيرة، والدولة تعمل على تلبية مطالبهم.

