في عهد السيسي.. القومي لذوي الإعاقة: اهتمام كبير بتمكين ذوي الهمم

أكد إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية تهتم وتحترم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت إيمان كريم في تصريحات لها على قناة “ إكسترا نيوز”، :" هناك اهتمام من الدولة بضرورة تمكين ذوي الهمم في كافة القطاعات وهذا ظهر جليا في عهد الرئيس السيسي".

وأضافت إيمان كريم:"هناك تكاتف لجهود مختلف مؤسسات الدولة من أجل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وهذا يظهر في حجم الخدمات التي يتم تقديمها لذوي الهمم ".

وتابعت إيمان كريم: "الرئيس السيسي يهتم كثيرا بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة".

وأكملت إيمان كريم: "هناك توعية وتدريب مستمر لذوي الإعاقة كي يتم دمجهم في سوق العمل المصري ".