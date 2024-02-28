عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في عهد السيسي.. القومي لذوي الإعاقة: اهتمام كبير بتمكين ذوي الهمم

ذوي الهمم
ذوي الهمم

أكد إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية تهتم وتحترم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

تخصيص نسبة 5% للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة "فوق الكثافة" بالمدارس الخاصة والدولية

"خصوصية التعامل مع الطلاب ذوي الهمم" .. ندوة بآداب بني سويف

وقالت إيمان كريم في تصريحات لها على قناة “ إكسترا نيوز”، :"  هناك اهتمام من الدولة بضرورة تمكين ذوي الهمم في كافة القطاعات وهذا ظهر جليا في عهد الرئيس السيسي".

 

وأضافت إيمان كريم:"هناك تكاتف لجهود مختلف مؤسسات الدولة من أجل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وهذا يظهر في حجم الخدمات التي يتم تقديمها لذوي الهمم ".

 

وتابعت إيمان كريم: "الرئيس السيسي يهتم كثيرا بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة".

 

وأكملت إيمان كريم: "هناك توعية وتدريب مستمر لذوي الإعاقة كي يتم دمجهم في سوق العمل المصري ".

الإعاقة ذوى الهمم اعاقة السيسي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

حقي أقدم بلاغ في عادل إمام..دفاع المتهمين في سرقة مريهان حسين يكشف تفاصيل مثيرة

تذبذب سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد قـ.تلى جيش الاحتلال إلى 582 عسكريا منذ بداية الحرب

قراءة التشهد بعد الركعتين الأوليين في الصلاة .. هل تجب كاملة؟

بعد قليل| الحكم على المتهمين في واقعة فتاتي الأسانسير

خالد بيبو: أكرم توفيق لم يطلب الرحيل عن الأهلي مطلقا

لاعب الزمالك السابق تحت مجهر الأهلي الموسم المقبل| تفاصيل

مستويات جوع خطيرة.. تحذير أممي: ربع سكان غزة على بعد خطوة من المجاعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واحدة تاني رمت نفسها.. تكرار حادثة حبيبة الشماع| كيف تحمي نفسك من الخطف؟

شاهد.. ديناصورات ترقص على أغنية شعبية| ما القصة؟

سيدة أمريكية تثير الجدل بحجم لسانها وتدخل موسوعة جينيس

يشبه فستان الزفاف.. أصالة تثير الجدل بإطلالتها الجديدة | شاهد

فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ