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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بن زايد: نعتزم استئناف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة على الفور

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
هاجر رزق

قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي،اليوم السبت، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "لقد بلغت الأوضاع الإنسانية في غزة مرحلة حرجة و غير مسبوقة، وتواصل الإمارات العربية المتحدة تصدُّر الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأضاف: "سنواصل إيصال الدعم الإغاثي إلى من هم في أمسّ الحاجة، برًّا و جوًّا وبحرًا".

وكشف: "سنستأنف عمليات الإسقاط الجوي على الفور. ويبقى التزامنا بالتخفيف من المعاناة و تقديم الدعم راسخا لا يتزعزع".

وأرسلت دولة الإمارات، الإثنين، سفينة خليفة للمساعدات الإنسانية الثامنة إلى قطاع غزة، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وفي إطار الدعم الإنساني المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات للفلسطينيين.

وتُعد سفينة خليفة الإنسانية رقم 8 أكبر سفينة مساعدات إنسانية ترسلها دولة الإمارات حتى الآن، حيث تبلغ حمولتها الإجمالية 7166 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة.

غزة الأوضاع الإنسانية الإمارات

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