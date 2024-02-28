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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياتي اتغيرت.. بطلة من ذوي الهمم: مش هستسلم وعايزة أكون وزيرة

صدى البلد

أكدت أميرة حربي أحد أبطال ذوي الهمم، أن حياتها تغيرت للأفضل تغيرت منذ النسخة الأولى لقادرون باختلاف  منذ 2018 .

 

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بحضور الرئيس السيسي.. بدء فعاليات النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف

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بعد قليل.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة

وقالت أميرة حربي في كلمتها في احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس السيسي: "بعد النسخة الأولى لقادرون باختلاف أنا رجعت لدراستي وقررت إني مش هستسلم وأنا في كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة ".

 

وأضافت أميرة حربي: "أسعى أن أكون سفيرة أو وزيرة في يوم من الأيام وفخورة إني واقفة قدامك يا ريس".

 

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر احتفالية قادرون باختلاف، والتي تستهدف دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري.

 

 

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفلة قادرون باختلاف التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

ذوى الهمم قادرون باختلاف السيسي مصر اخبار التوك شو

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