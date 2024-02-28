حياتي اتغيرت.. بطلة من ذوي الهمم: مش هستسلم وعايزة أكون وزيرة

أكدت أميرة حربي أحد أبطال ذوي الهمم، أن حياتها تغيرت للأفضل تغيرت منذ النسخة الأولى لقادرون باختلاف منذ 2018 .

وقالت أميرة حربي في كلمتها في احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس السيسي: "بعد النسخة الأولى لقادرون باختلاف أنا رجعت لدراستي وقررت إني مش هستسلم وأنا في كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة ".

وأضافت أميرة حربي: "أسعى أن أكون سفيرة أو وزيرة في يوم من الأيام وفخورة إني واقفة قدامك يا ريس".

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر احتفالية قادرون باختلاف، والتي تستهدف دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفلة قادرون باختلاف التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.