عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحكم غدًا..

مجوهرات بمليون جنيه.. مصير سارقي الفنانة ميرهان حسين بالمقطم

ميرهان حسن
ميرهان حسن

تعرضت الفنانة ميرهان حسن لحادث سرقة مجوهراتها من الشقة التى تقطن بها  في المقطم ، حيث حرر والد الفنانة ميرهان حسين بلاغا بقسم شرطة المقطم، أفاد فيه باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية خاصة بابنته ميرهان حسين من داخل شقتها تحت التشطيب.


وحينها أمرت النيابة  بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.


وأجَّلت محكمة جنوب القاهرة المُنعقدة بزينهم، مُحاكمة المتهمين بسرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين بعد اكتشاف أسرة الفنانة سرقة المجوهرات من شقتها في المقطم للحكم في جلسة الخميس 29 فبراير وكانت الجلسة مليئة بالأحداث.

لايفوتك ||

 

txt

دفاع المتهمين بسرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين: لا يوجد شاهد إثبات واحد

txt

على سلالم المحكمة..أول صور للمتهمين بسرقة شقة الفنانة ميرهان حسين (خاص)

عقوبة السرقة


نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

كما ينص قانون العقوبات كذلك على أن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

في حين نصت المادة رقم ( 369) من قانون العقوبات  على أن: “كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري”.

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.

ميرهان حسن مجوهرات المقطم النيابة محكمة جنوب القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

أنا آسفة اتوترت.. السيسي يتدخل لمساعدة رنا رئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

ترشيحاتنا

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

الاتحاد الأوروبي يقترح استخدام الأرباح الروسية المجمدة لصالح الجيش الأوكراني

التشاد.. محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا بدعم من الحزب الاشتراكي

ملهمون.. الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن أبطال ذوي الهمم

الرئيس السيسي لبطلة قادرون باختلاف: يوم القيامة قولي لربنا هاته معانا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟

واحدة تاني رمت نفسها.. تكرار حادثة حبيبة الشماع| كيف تحمين نفسك من الخطف؟

فيديو

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ