مجوهرات بمليون جنيه.. مصير سارقي الفنانة ميرهان حسين بالمقطم

الحكم غدًا..

تعرضت الفنانة ميرهان حسن لحادث سرقة مجوهراتها من الشقة التى تقطن بها في المقطم ، حيث حرر والد الفنانة ميرهان حسين بلاغا بقسم شرطة المقطم، أفاد فيه باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية خاصة بابنته ميرهان حسين من داخل شقتها تحت التشطيب.



وحينها أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.



وأجَّلت محكمة جنوب القاهرة المُنعقدة بزينهم، مُحاكمة المتهمين بسرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين بعد اكتشاف أسرة الفنانة سرقة المجوهرات من شقتها في المقطم للحكم في جلسة الخميس 29 فبراير وكانت الجلسة مليئة بالأحداث.

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عقوبة السرقة



نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

كما ينص قانون العقوبات كذلك على أن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

في حين نصت المادة رقم ( 369) من قانون العقوبات على أن: “كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري”.

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.