عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أول صور للمتهمين بسرقة شقة الفنانة ميرهان حسين (خاص)

المتهمين بسرقة شقة
المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين

حصل “صدى البلد” على الصور الأولى للمتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين، حيث تنظر محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، جلسة محاكمة المتهمين بسرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين بعد اكتشاف أسرة الفنانة سرقة المجوهرات من شقتها بالمقطم.

قرارات النيابة في واقعة مقتل جواهرجي بولاق ابو العلا وسرقة محله بالقاهرة

مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

تفاصيل سرقة شقة ميرهان حسين

وكشفت أقوال والد الفنانة ميرهان حسين في واقعة سرقة شقتها بالمقطم مفاجآت عديدة خلال التحقيقات، حيث تبين من أقوال والدها أن عمال تركيب السيراميك وراء ارتكاب الواقعة.

المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين
المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين

وقال والد ميرهان حسين خلال التحقيقات إن ماحدث تحديدا أنه مقيم في قطعة ٧١٧٥ منطقة س بالمقطم ويمتلك شقة في الدور الثاني وكان قد تواصل مع مقاول وأرسل له ثلاثة عمال لتركيب سيراميك في الشقة، وأن الشقة خاصة بابنته ميرهان حسين وابنه يقطن في الدور الأرضي وكانوا سيقومون بتركيب سيراميك لها.

وتابع والد ميرهان حسين خلال التحقيقات، كان مفروض يركبوا سيراميك بدل السيراميك اللي راكب والكلام ده كان يوم ٢٠٢٤/٢/٧ وابتدوا شغل وكنت مخليهم يباتوا علشان يبقوا في الشغل وكنت سايب مفتاح الباب مع البواب علشان يفتحلهم هما الثلاثة لو خرجوا ويوم ٢٠٢٤/٢/١٥ سافرت دبي ولما رجعت يوم 17 فبراير۱۱،۳۰ مساءً وروحت بيتي لقيت ابني اللي ساكن في الدور الأرضي بيقولي إن في جزمة اتسرقت من عنده.

وأضاف والد ميرهان حسين، وابني قالي إن مفيش حد دخل أو خرج من الشقة غير التلات عمال اللي اسمهم أحمد أ س ومحمد م م وجمال أ ا وساعتها طلعت الشقة اللي في الدور الثاني علشان اتأكد الحاجة اللي في الشقة اللي هما كانوا بينانوا فيها لحد ما خلصوا تركيب سيراميك شقة ابني في الدور الأرضي وتركيب سيراميك الشقة دي نفسها ولما دخلت لقيت بنتي بتقولي أن في 4 ساعات و ۸ خواتم و حلق و ٢ كولية وسلسلة فيها جنيه دهب و ۲ غویشه دهب وحقيبة جواها متعلقات شخصية وأحذية والثلاث عمال كانوا خلصوا شغل وسافروا وبعدها وكلمتهم هما الثلاثة قولتلهم تعالولي ولما جم بلغت الشرطة.

وجاء في محضر الشرطة الخاص بسرقة شقة ميرهان حسين، « بشأن ما تبلغ لقسم المقطم من المدعو حسين محمد حسین بسيونی ۷۰ سنة مهندس مدنی حر ومقيم قطعه رقم ٧١٧٥، المقطم باكتشافه سرقة بعض المشغولات الأخرى العامة بابنته من داخل مسكنها تحت التشطيب بالطابق الثقي بذات العقار سكنه تم استصدار إذن النيابة العامة بضبط وإحضار كل من المتهم احمد ايمن س ع والمقيم كفر الشيخ سليم مركز طنطا الغربية والمتهم م م م ا والمقيم كفر الشيخ سليم مركز طنطا الغربية.

حيث تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت عن ضبطهم وتبين أن الأول يدعي احمد ا ع ٢٦ سنه مبلط ومقيم مركز طنطا الغربية، والثاني محمد م م أ 16 سنه مبلط ومقيم مركز طنطا الغربيه، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وقاموا بإخفاء المسروقات لدي صديق الأول ويدعي محمود م ا علي ٢٤سنه كهربائي ومقيم كفر الشيخ سليم مركز طنطا الغربية عميل سيئ النية.

وتم ضبط المتهم الثالث بواقعة سرقة ميرهان حسين وبحوزته المسوقات وإرشادهم وهي عبارة عن عدد 4 ساعات مختلفة الأشكال والماركات، وعدده 8 خاتم ذهب، وعدد 2 حلق ذهب، وعدد ۲ کولیه، وعدد 1 سلسله ذهب وعدد ۲ غویشه، والمضبوطات والعودة لديوان القسم، وكذا حقيبه بداخلها بعض المتعلقات والأدوات الشخصية والأحذية الخاصة بالمبلغ وعليه تم التحفظ على المتهمين.

تم استدعاء المبلغ حسين محمد حسین بسیونی و بعض المضبوطات عليه تعرف عليها وقرر بأنها المبلغ بسرقتها في المحضر وتم أخذ التعهد عليه بالتوجه النيابة صباح اليوم و توقع منه بذلك وتم تحريز المشغولات الذهبية يوصلها السابق و كذا عدد 4 ساعات مختلفه الأشكال و الماركات المضبوطة بإرشاد المتهمين .

ميرهان حسين الفنانة ميرهان حسين سرقة شقة ميرهان حسين سرقة مجوهرات محكمة جنوب القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

تعليق مثير من خالد الغندور عن فوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

سبائك ذهب ومجوهرات بالملايين.. حصر المسروقات من محل الخواجة حسني ببولاق

مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

ترشيحاتنا

بخلاف زيادة المرتبات مارس 2024.. بدلات وحوافز جديدة لهذه الفئة من الموظفين

دفاع المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين يكشف مفاجأة في المحكمة

قرار قضائى عاجل لتعويض أصحاب محلات البوهي

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

قطر: لا حل لأزمة غزة حتى الآن ولا ضغط حقيقي على الاحتلال

إغاثة وعلاج.. مصر تستعد لإقامة معسكر إيواء ثالث ومستشفى ميداني بـ"دير البلح"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة بدون زيت

جريئة.. سارة سلامة تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

أبوك استشهد.. مقطع فيديو يوثق ردة فعل صادمة لطفل فلسطيني

كارثة.. شيف مشهورة تقدم طريقة لعمل المخلل تسبب السرطان| تفاصيل

فيديو

نجل حلمي بكر: زوجة أبي استولت على شقته وتعذبه| تفاصيل

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ