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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ميرهان حسين| 10 صور تكشف عن مجوهراتها المسروقة

ميرهان حسين
ميرهان حسين

تصدرت الفنانة ميرهان حسين مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، بعد سرقة مجوهراتها من المنزل.

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تعتبر ميرهان حسين من النجمات اللاتي تحرص على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

تكشف صور ميرهان حسين عن مجوهراتها الفخامة والراقية التي تزيد من جاذبيتها وأناقتها، حيث تتسم مجوهراتها بأنها تجمع بين الذهب والألماظ.

أشتهرت ميرهان حسين بأناقتها ومجوهراتها الراقية والقيمة التي تجعلها محط أنظار الجميع، فهي تحرص على التنوع والتجديد دائما.

إليكم الصور…

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
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