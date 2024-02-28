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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السلام التخصصي تفتتح مجمع الرعاية الجديدة بقوة 14 سرير

صدى البلد

افتتحت اليوم مستشفي السلام التخصصي، غرف الرعاية المركزة الجديدة بقوة ١٤ سرير، كتشغيل تجريبي حتي يوم السبت المقبل، ليصبح إجمالي عدد الاسرة 58 سرير رعاية متنوع، بخلاف 25 حضانة.

ووصل عدد أسرة الداخلي، الي 168 سرير داخلي، وتقوم بعمل جراحات الرمد، جراحات المسالك.


يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانه المراكز الطبية المتخصصة، بالعمل علي تطوير الخدمات المقدمة للمرضي.

قال مدير عام المستشفى الدكتور أحمد رزق نسيم، إن المستشفى، افتتحت رعايات جديدة خاصة بالحروق والاطفال والجراحة، لافتا إلي افتتاح وحدة السمعيات، والتي تحتوي علي كابينة، وجهاز سمعيات وجهاز قياس ضغط الاذن، وعيادة الألم، وإنشاء وحدة فصل البلازما العلاجية، وإنشاء قسم الأنف والأذن والحنجرة، وإدخال خدمة الغسيل الكلوى للأطفال، وإدخال خدمة مناظير الجهاز الهضمى.


قال، رزق نسيم، إن المستشفي تتوسع باستمرار في تقديم كافة الخدمات الطبية للمرضي، منوها الي وجود خطة تقييم للاقسام باستمرار، والعمل علي تقديم كافة الخدمات الطبية المختلفة.

 

وأكد مدير المستشفي، أنه تم تطوير بنك الدم للمرة الرابعة، ليصبح مرخص تجميعي وتخزيني، برصيد يتخطي 1000، كيس من مشتقات الدم، لافتا إلي أنه يغطي بعض طوارئ الوزارة وبعض المستشفيات المجاورة، مشيرا الي عدم تأخر اي عملية جراحية بسبب الدم او مشتقاته، نهائيا.

قال الدكتور احمد رزق، إن المستشفي قامت بإنشاء صيدلية خاصة لأقسام الرعايات والعمليات، وإنشاء عيادة التغذية العلاجية، ووحدة جراحات الشفة الأرنبية وتشوهات الحلق، تطوير ورفع كفاءة قسم الأشعة..

يذكر أن أمانة المراكز الطبية المتخصصة تقوم بالعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات الأمانة، خدمة طبية مناسبة.

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