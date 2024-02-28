اللواء سمير فرج يحاضر لطلاب طب الأسنان بالأزهر عن تحديات الأمن القومي

نظمت كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر بنين القاهرة برعاية فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ندوة توعوية لطلاب الكلية عن تحديات الأمن القومي المصري.

وأوضح الدكتور وائل المهندس، عميد الكلية، أن الندوة تأتي في إطار تفعيل الأنشطة الطلابية لتوعية الطلاب بالتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري وتوضيح الجهود التي تبذل في المحافظة على الأمن القومي؛ حيث حاضر فيها اللواء سمير فرج، الخبير العسكري مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق.