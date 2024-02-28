السيسي لأحد أبطال ذوي الهمم: مين هيكسب نهائي كأس مصر.. والأخير: الزمالك

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سؤالا لعبد الرحمن أحد أبطال ذوي الهمم، قائلا:" تتوقع مين هيكسب في نهائي كأس مصر".

ورد عبد الرحمن قائلا:" أنا زملكاوي والزمالك بصفقاته الجديدة هيكسب البطولة إن شاء الله ".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن أبطال مصر من القادرين باختلاف أبطال مصر في مختلف الرياضات.

وكان قد وصل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر احتفالية قادرون باختلاف، والتي تستهدف دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفلة قادرون باختلاف التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.