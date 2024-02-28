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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قادرون باختلاف

هحكيلكم عن الجمال.. حسين الجسمي يبدع بفقرة غنائية أمام الرئيس السيسي

الفنان حسين الجسمي
الفنان حسين الجسمي

قدم الفنان حسين الجسمي، فقرة غنائية بعنوان “هحكيلكم عن الجمال”، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك باحتفالية “قادرون باختلاف”، في نسختها الخامسة والمنعقدة بمركز المنارة.

 

توجهت الطفلة فريدة، إحدى بطلات قادرون باختلاف، بطلب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية “قادرون باختلاف”، في نسختها الخامسة"، والمنعقدة بمركز المنارة،  قائلة “ممكن أنا وأصحابي عايزين نشوف الحاجات الجميلة اللي في العاصمة الإدارية الجديدة، ليجيبها الرئيس ممكن طبعا، هننظم رحلات مش بس من القاهرة لكن من كل محافظات مصر للعاصمة”.

 

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفلة قادرون باختلاف التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

حسين الجسمي مركز المنارة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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