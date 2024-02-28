بطلة قادرون باختلاف لـ الرئيس السيسي: أنت معجزة مصر

أكدت صفاء طه، إحدى بطلات قادرون بأختلاف، أن “المصريين شعب عظيم، لما القادرون باختلاف في بلادنا يعملوا كل حاجة يبقى إحنا شعب المعجزات، فمعجزة مصر شعبها وأنت يا ريس معجزة مصر”.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لروضة، إحدى بطلات قادرون باختلاف خلال احتفالية “قادرون بأختلاف”، في نسختها الخامسة، والمنعقدة بمركز المنارة، “أنا هطلب منك طلبين يا روضة إنك تسمحيلي إني أتشرف وأسلم عليكي، والطلب التاني يوم القيامة تقولي لربنا هاته معانا”.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفلة قادرون باختلاف التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.