أبهرته بشعرها.. ماذا طلب الرئيس السيسي من بطلة قادرون باختلاف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لروضة، بطلة من ذوي الهمم، والتي ألقت قصيدة شعرية، “عايزاني أقول رأيي أنا عايزك عشان هي جميلة أوى ومعناها جميل أوي وإلقائك زودها جمال إنك تقوليها تاني وتسمعينا وتعلمينا”.

وأكد الرئيس السيسي، خلال احتفالية “قادرون بأختلاف”، في نسختها الخامسة، والمنعقدة بمركز المنارة، “أنا هطلب منك طلبين يا روضة إنك تسمحيلي إني أتشرف وأسلم عليكي، والطلب التاني يوم القيامة تقولي لربنا هاته معانا”.



ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر احتفالية “قادرون باختلاف”، والتي تستهدف دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري.