زعلان عليه جدا.. كواليس جديدة في احتراف أحمد عبدالقادر يكشفها عبدالظاهر السقا

علق عبد الظاهر السقا، نجم منتخب مصر السابق، على موقف لاعب الأهلي أحمد عبد القادر مع الاحتراف.

وقال خلال لقائه مع الأعلامي ابراهيم عبد الجواد: “زعلان عليه جداً مع الأهلي لانه موهبة كبيرة، ونادي تركي حريص على ضمه الصيف المقبل”.

وكشف أحمد يحيى، وكيل اللاعبين، أن أحمد عبد القادر تلقى عرضًا من ناد في تركيا، لكن توقفت المفاوضات بسبب عدم الوصول لاتفاق، وفي حال استمرار وضع اللاعب، سيعمل على إيجاد حل بديل وعرض جديد.

وأشار يحيي، إلي أن اللاعب غير راض عن وضعه الحالي مع كولر، مؤكدا أن اللاعب تلقي العديد من العروض المحلية ولكن لم يتلق أي مفاوضات من نادي الزمالك.