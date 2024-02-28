بطائرة مسيرة.. استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بـ سوريا

أفادت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم استهداف قاعدة حقل العمر النفطية التي ترتكز بها قوات أمريكية في دير الزور شرقي سوريا بصواريخ وطائرة مسيرة عن بعد.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنه منذ شن الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في أكتوبر الماضي ومنحني تعرض القوات الأمريكية للهجمات في تصاعد.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الجيش الأمريكي سجل ما لا يقل عن 170 هجوما على قواته خلال 4 أشهر.

وعلى جانب آخر، أصدرت عدة جماعات مسلحة في العراق تهديدات ضد القوات الأمريكية في المنطقة، مستشهدة بدعم أمريكا للقصف الإسرائيلي على غزة باعتباره السبب وراء هجماتها.

وفي مقابلات نادرة مع سكاي نيوز البريطانية، أعرب ممثلون عن هذه الجماعات عن عزمهم مواصلة الهجمات ضد القوات الأمريكية المتمركزة في العراق والمناطق المجاورة.

كما وصف مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق الوضع الحالي بأنه "منعطف حرج" في أعقاب سلسلة من الاشتباكات الدامية بين القوات الأمريكية والجماعات المسلحة المتمركزة في العراق.