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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف المعايير المزدوجة للولايات المتحدة في سياساتها تجاه سوريا وإسرائيل

سوريا والولايات المتحدة
سوريا والولايات المتحدة

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن الفرق بين سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا وسياستها تجاه إسرائيل هو عرض واضح للمعايير المزدوجة.

وأوضح “نيبينزيا” في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، "أن غزو الولايات المتحدة لـ سوريا بالذرائع الكاذبة للقتال ضد الإرهاب لا يزال يلعب دورًا مُدمرًا للغاية". 

وأشار إلى أن هذا الوضع يكشف بوضوح عن معايير الولايات المتحدة الأمريكية المزدوجة الصارخة، لافتًا إلى أن واشنطن تسعى إلى تبييض هيئة تحرير الشام وهي المُدرجة على القائمة السوداء لمجلس الأمن الدولي.

وأضاف: "وفي الوقت نفسه، تحاول الولايات المتحدة تقديم العملية العسكرية اللاإنسانية والدموية التي تقوم بها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة، والتي يُزعم أنها حملة على حماس، على أنها حرب ضد الإرهاب وممارسة إسرائيل لحقها في الدفاع عن النفس".

ولفت إلى أن الوضع الإنساني في سوريا يزداد سوءًا بسبب "الأضرار واسعة النطاق التي حدثت على مدى سنوات من الأزمة ونتيجة للزلزال الذي وقع العام الماضي على الحدود مع تركيا، والعقوبات الخانقة غير القانونية الأحادية الجانب، واستنزاف الموارد الطبيعية في سوريا التي نهبتها القوات الأمريكية، والتسييس المفرط للملف الإنساني العام".

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: "نشعر بخيبة أمل عميقة إزاء الافتقار المطلق للمبادئ لدى المانحين الغربيين الذين يتباهون بمساهماتهم في مساعدة اللاجئين السوريين في بلدان ثالثة، ويجد هؤلاء الأشخاص أنفسهم محكومًا عليهم بالمعاناة في مخيمات، مع عائلاتهم". 

وأضاف “نيبينزيا” أن بقاء الأشخاص على قيد الحياة يعتمد بشكل كامل على المساعدات الإنسانية، وذلك بدلاً من تقديم مساعدة حقيقية لـ سوريا لمساعدتها على تطوير وإصلاح بنيتها التحتية حتى يتمكن اللاجئون من العودة إلى ديارهم.

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