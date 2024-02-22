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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحات مهمة للقائم بأعمال السفارة المصرية في سوريا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في سوريا  أسامة خضر على موقف مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه بإقامة دولته المستقلة على خط الرابع من حزيران لعام 1967.

جاء ذلك في تصريحات له خلال لقاء مدير عام دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي في مقر دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية في دمشق.

كما ندد بالانتهاكات الصارخة المرتكبة ضد المدنيين والأطفال في غزة ، والعوائق التي تفرضها سلطة الاحتلال أمام نفاذ المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

واشار إلى أن مصر تبذل كافة الجهود على الصعد العربية والدولية من أجل وقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وشدد على أن الموقف المصري ثابت وراسخ برفض مخطط التهجير جملة وتفصيلاً للشعب الفلسطيني الذي يعد تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية”.

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