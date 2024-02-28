وزارة الرياضة: 3.4 مليار جنيه عوائد اقتصادية للمشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب مساعد الوزير للتسويق والاستثمار عن تنفيذ عدد 832 مشروع في 372 مركز شباب على مستوى الجمهورية باجمالى عائد استثمارى 3.4 مليار جنيه، وذلك ضمن مشروع الطرح الاستثمارى بنظام حق الانتفاع بالشراكة مع القطاع الخاص دون تحمل وزارة الشباب والرياضة أو مراكز الشباب أى تكلفة مالية.

وتشمل هذه القيمة مبلغ 2 مليار جنيه قيمة انشائية ومبلغ 1.4 مليار جنيه قيمة حق انتفاع تؤول منها 75٪ لمراكز الشباب لتكثيف الأنشطة، و25٪ لصالح الوزارة يتم إعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب غير الجاذبة للاستثمار.

وتشمل المشروعات التى تم تنفيذها ( 137 حمام سباحة، 149 ملعب رياضى، 24 صالة رياضية، 77 قاعة متعددة الاغراض، 245 مشروع محلات تجارية، 101 كافتيريا، 99 مشروعات أخرى تتنوع بين شاليهات ومطاعم ونزل شباب أو فنادق وحضانات أطفال ونوادى اجتماعية...الخ).

وأشار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إلى أن الغرض من مشروع الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب هو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية الموارد الذاتية لتلك المراكز حتى تصبح قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه النشء والشباب وتكثيف الأنشطة، بالإضافة إلى توفير خدمات شبابية ورياضية متنوعة بكفاءة وجودة مميزة للشباب المصرى أعضاء تلك المراكز، موضحاً دعمه الدائم لفريق العمل القائم على المشروع بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة.

وعبر وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستمرار نجاح المشروع، مؤكداً على أن فريق العمل القائم على التنفيذ يعمل وفق رؤية واضحة ووفق ضوابط قانونية تضمن حقوق المستثمرين ومراكز الشباب وتخلق بيئة جاذبة للإستثمار، وذلك بهدف جذب أكبر عدد من المشروعات الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص دون تحمل الوزارة أو مركز الشباب أى أعباء مالية حالية أو مستقبلية .

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت مشروع الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب بنظام حق الانتفاع بالشراكة مع القطاع الخاص في أغسطس ٢٠١٨، وذلك بهدف تنمية الموارد الذاتية لمراكز الشباب بالشراكة مع القطاع الخاص.