4 اختصاصات لـ الهيئة العامة للتخطيط العمراني .. تعرف عليها

حدد قانون البناء الجديد، عدة اختصاصات للهيئة العامة للتخطيط العمراني، يتمثل أبرزها في تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات .

في هذا الصدد، نص القانون على أن تباشر الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الاختصاصات المنوطة بها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها على الأخص ما يأتى:-

-وضع البرنامج القومى لإعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية بمختلف مستوياتها.

- إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة والمخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى.

-إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية.



- إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها.