قيس سعيد يوجه دعوة لرئيس جنوب أفريقيا لزيارة تونس

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، صباح اليوم الأربعاء، سفير جمهورية جنوب إفريقيا بتونس، بمناسبة انتهاء مهامّه بالبلاد.



وأثنى السعيد، على متانة العلاقات التاريخية القائمة بين تونس وجنوب إفريقيا وعلى القواسم المشتركة بين البلدين ودفاعهما على قضايا الحق في العالم وفي مقدمتها الحق الفلسطيني.

وجدد الرئيس التونسي، توجيه الدعوة لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا لزيارة تونس بمناسبة إحياء الذكرى الثلاثين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومن جانبه، عبّر السفير الجنوب إفريقي عن خالص شكره وامتنانه للدعم والإحاطة التي حظي بهما طيلة فترة عمله بتونس.



كما أكد على اعتزاز بلاده بالروابط العريقة التي تجمعها بتونس وحرصها على إعطاء دفع أقوى للتعاون الثنائي في مجالات متنوعة خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.