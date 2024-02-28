وزير فلسطيني سابق: تطور إيجابي في الموقف الأمريكي

قال الدكتور أشرف العجرمي وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، إن الموقف الأمريكي بات يضغط على إسرائيل إلى حد بعيد وربط المساعدات العسكرية بالتزام إسرائيل بالقانون الدولي والقوانين الأمريكية أيضًا، مشددًا على أنه تطور في الموقف الأمريكي بالاتجاه الإيجابي.

وأضاف العجرمي، اليوم، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت تضيق ذرعًا بالجرائم الإسرائيلية التي أصبحت تثقل على الرأي العام الأمريكي وعلى صورة الولايات المتحدة في الرأي العام الدولي.

وأوضح، أن هذا يمكن أن يحدث تغيرًا نوعًا ما في المواقف الإسرائيلية، خاصةً وأن الرئيس الأمريكي جو بادين حاول في لقاء صحفي أن يتحدث بأن التزام الحكومة الإسرائيلية بوزراء مثل بن غفير سيقود إلى تحول أغلبية دولية ضد إسرائيل وضد مواقف الحكومة الإسرائيلية.