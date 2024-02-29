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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو كان عندك أمل إنها ترجع.. هل تودع نوكيا مستخدميها للأبد(القصة الكاملة)

لو كان عندك أمل إنها
لو كان عندك أمل إنها ترجع..وداعا نوكيا للأبد|اعرف

تتخذ شركة HMD نهجًا جديدًا من خلال إطلاق هواتفها الذكية التي تحمل علامتها التجارية الخاصة في وقت لاحق من هذا العام، وتحديدًا في شهر يوليو، وذلك بعد أن كانت شركة HMD تطلق هواتف العلامة التجارية نوكيا Nokia. 

لو كان عندك أمل إنها ترجع.. نوكيا تودع مستخدميها للأبد (القصة الكاملة)

وبحسب ما ذكره موقع “جي إس إم آرينا” التقني، يركز الهاتفان المقرر إطلاقهما، على الاستدامة، مع التركيز على استبدال الشاشة بسهولة، حيث أشارت HMD إلى أن هدفها لعام 2024، هو زيادة محفظتها من الأجهزة القابلة للإصلاح.

ولا تظهر الصورتان الكثير من المعلومات، بخلاف شعار HMD الواضح، ولكنها تشيران إلى أن الهاتفين سيتوفران باللونين الأسود والوردي.

ويتميز الهاتف الوردي، بلمسة نهائية، تشبه الساتان، ويمكن إلقاء نظرة على الكاميرا الخاصة به.

ولم تقدم شركة HMD أي مواصفات حتى الآن، ولكن يشير خبراء موقع نوكيا موب Nokiamob إلى أن هذا الجهاز قد يُسمى Fusion أو Legend وأنه يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل.

لو كان عندك أمل إنها ترجع.. نوكيا تودع مستخدميها للأبد (القصة الكاملة)

ولا توجد لدينا أي معلومات أخرى حتى الآن للعمل عليها، لكننا نأمل أن تشارك HMD بمزيد من التفاصيل قريبًا وحول مستقبل نوكيا قريبا.

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