قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أيام من زلزال الشمال.. هزة جديدة تضرب جنوب إيران
كاتب صحفي: مصر الأكثر حضورا في دعم غزة وأحبطت محاولات التهجير
بأسعار أقل 50% وتوافر جميع السلع.. وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان سوق اليوم الواحد بالجمالية
بعد تضامن المهن التمثيلية معها.. وفاء عامر تتصدر التريند بإطلالاتها اللافتة
الليلة.. مصر تلتقي لبنان بنهائي بطولة بيروت الدولية لكرة السلة
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
دون إصابات| السيطرة على حريق اندلع داخل شقة في بولاق الدكرور
تفاصيل القبض على شخص تعدى على بلوجر شهيرة داخل مسكنها بأكتوبر
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
الهلال الأحمر: شاحنات المساعدات تحمل نحو 840 طن دقيق و450 طن سلال غذائية
رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 وخطوات التسجيل
موسم استثنائي .. اليوم سحب قرعة الدوري المصري بمشاركة 21 ناديًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الليلة.. مصر تلتقي لبنان بنهائي بطولة بيروت الدولية لكرة السلة

منتخب مصر للسلة
منتخب مصر للسلة
محمد سمير

يصطدم المنتخب الوطني الأول لرجال كرة السلة بقيادة مديره الفني محمد الكرداني، بنظيره اللبناني، في ختام لقاءات المنتخبين ببطولة بيروت الدولية الودية، والمقامة خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو الجاري.

ويدخل المننتخبان مواجهة الليلة وعينهما على التتويج بلقب البطولة الدولية التي شهدت مشاركة 5 منتخبات هي "إيران - الأردن - سوريا - مصر - لبنان".

وسافر "الكرداني"، إلى لبنان وبصحبته 16 لاعبًا هم قوام منتخبنا الوطني في البطولة الدولية.

واستهل أبناء النيل مشوارهم في البطولة بالفوز على منتخب إيران بنتيجة 60-59، ثم فازوا في الجولة الثانية على المنتخب السوري بنتيجة 77-66، قبل أن يفوزوا على المنتخب الأردني في الجولة الثالثة بنتيجة 70-60.

موعد مباراة مصر ولبنان بختام بطولة بيروت الدولية لكرة السلة

ومن المقرر، أن يلتقي منتخب مصر لكرة السلة أمام نظيره اللبناني في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد الموافق السابع والعشرون من يوليو الجاري، في لقاء يتحدد على إثره المتوج بكأس البطولة الدولية الودية.

قائمة منتخب مصر لكرة السلة استعدادًا لبطولة بيروت الدولية الودية

وتضم القائمة كل من، عمرو الجندي، أنس أسامة، يوسف شوشة، إيهاب أمين، باترك جاردنر، عمرو زهران، عمر طارق، أحمد أبو العلا، خالد عبد الناصر، محمد طه "ميدو"، آدم موسى، إسماعيل مسعود، سيف سمير، أحمد ريحان، مهاب ياسر، ياسين نصر "شيخو".

الجهاز الفني لمنتخب مصر لرجال كرة السلة

ويضم الجهاز الفني كل من، محمد الكرداني المدير الفني، محمد سليم مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، محمد ربيع إداري، إسلام جمعة طبيبًا، محمد جمال مخطط أحمال، عبد الرحمن الجلاد محلل أداء، ياسر عبدالله محلل أداء، علي موسى استشفاء.

ويرأس البعثة الدكتور مصطفى فوزي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة،

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة الأفروباسكت في الفترة من 12 إلى 24 أغسطس المقبل في أنجولا.

ويشارك المنتخب المصري في النسخة المقبلة من البطولة ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات السنغال، مالي، وأوغندا.

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة إفريقيا مواجهة مالي يوم 12 أغسطس، ثم يلتقي مع السنغال يوم 14 أغسطس، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم 16 أغسطس.

رجال كرة السلة محمد الكرداني بطولة بيروت الدولية مصر ولبنان موعد مباراة مصر ولبنان بطولة بيروت الدولية لكرة السلة كرة السلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

طلاب الثانوية العامة

خبر سار لطلاب الثانوية العامة: درجاتك ستعود وستسترد رسومك

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

أطفال المنيا

مبيدات حشرية .. النيابة تكشف مفاجآت في وفاة 6 أطفال و والدهم بالمنيا

الطب 93.69% والأسنان 93.38%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية والدرجات

الطب 93.69% والأسنان 93.38%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية والدرجات

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. الهندسة 95.8% والتجارة 86.2%

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

انتهاء أعمال لجنة المقابلات الشخصية للمرشحين لمنحة اليابان للطلاب والباحثين

الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين

نعرض رؤية نقابة البيطريين لتطوير اتحاد المهن الطبية وتعظيم موارده

اللقاء التنشيطي للصحفيين والإعلاميين

المجلس القومي لحقوق الإنسان ينظم لقاء تنشيطيا لمنظمات المجتمع المدني

بالصور

بعد تضامن المهن التمثيلية معها.. وفاء عامر تتصدر التريند بإطلالاتها اللافتة

وفاء عامر
وفاء عامر
وفاء عامر

كنز غذائي.. تعرف على فوائد لحم الأخطبوط

لجم الاخطوبط
لجم الاخطوبط
لجم الاخطوبط

فستان مميز .. أصالة تتألق في الأردن بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

أصالة
أصالة
أصالة

طريقة عمل فطائر السبانخ السورية

طريقة عمل فطائر السبانخ السورية
طريقة عمل فطائر السبانخ السورية
طريقة عمل فطائر السبانخ السورية

فيديو

طارق الشناوي

عشوائية.. نقابة الموسيقيين تتخذ إجراءً ضد الناقد طارق الشناوي بسبب راغب علامة

تامر وعمرو

منزلتش صورته وهي تحت.. تامر حسني يعاتب فنانا بسبب صدارة يوتيوب.. والجمهور: يقصد عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

المزيد