استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم، غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة ــ الاتحاد القمري ــ الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

حضر عثماني حفل انضمام جمهورية القمر رسميا إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، وذلك خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الـ 13 للمنظمة الذي تستضيفه دولة الإمارات.

وخلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي، بحث الطرفان مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية القمر وفرص تطويرها في مختلف الجوانب خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية بما يتسق مع أولويات البلدين وتطلعاتهما إلى التنمية والازدهارالمستدام.

وبحسب الصحف المحلية الإماراتية، تناول اللقاء الأهمية التي تكمن في انضمام القمر المتحدة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية في تسريع جهودها التنموية وإتاحة الفرص لمزيد من الشراكات الاستثمارية التي تدعم اقتصادها الوطني بما يعود بالخير على شعبها، وتطرق الطرفان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.