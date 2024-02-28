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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. قوات عسكرية تتجه إلى القصر الجمهوري في تشاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتجه مجموعة من العسكريين إلى القصر الرئاسي في العاصمة التشادية نجامينا، محاولين السيطرة عليه، وذلك وفق ما نشرته صحيفة أزفستيا الروسية.

وبحسب الصحيفة الروسية، فإن المدينة تشهد اشتباكات بين القوات المسلحة التشادية التابعة للرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي، وجيش الحزب الاشتراكي بلا حدود المعارض، بقيادة يايا ديلو، ابن عم رئيس البلاد، كما أوضحت أن الدبابات والمدرعات تتحرك في شوارع عاصمة الجمهورية.

وقد تفاقم الوضع في تشاد على خلفية الانتخابات الرئاسية المقبلة، في 27 فبراير، حيث تم الإعلان عن أن المرحلة الأولى ستقام في 6 مايو، ففي وقت سابق، في 24 يناير، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع الرئيس الانتقالي لتشاد، إلى أن روسيا تراقب الوضع في الجمهورية عن كثب وستساعد في استقرار الوضع. وأضاف أن موسكو تعتزم مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للبلاد.

 

وفي أبريل 2021، أجرت تشاد انتخابات لأعلى منصب، وفاز بالنصر إدريس ديبي إتنو، الذي كان قد رأس الدولة لمدة 30 عامًا قبل ذلك، وفي يوم الانتخابات، غزا المتمردون تشاد من ليبيا المجاورة، وتمكن الجيش التشادي من تدمير قوته الرئيسية، لكن الرئيس الذي قاد العملية أصيب ومات .

وتولى ابنه محمد إدريس ديبي السلطة بين يديه وقاد الجيش، وأعلنت تشاد تشكيل مجلس وطني انتقالي وحكومة انتقالية، وفي ديسمبر 2023، أجرت تشاد استفتاءً، أسفر عن إقرار دستور جديد، يسمح للرئيس الانتقالي بالترشح لمنصب زعيم البلاد.

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