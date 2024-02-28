قيس سعيد: تونس حريصة على مواصلة تعزيز التشاور والتنسيق مع السعودية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرص تونس على مواصلة تعزيز سنّة التشاور والتنسيق وتوفير كل التشجيعات المناسبة من أجل تيسير تنفيذ مشاريع في قطاع الصحة خصوصا، وفي باقي القطاعات عموما، في تونس بالشراكة مع السعودية .

جاء ذلك خلال لقاء قيس سعيد مع فهد بن عبد الرحمان الجلاجل، وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن الإيمان الراسخ بقيم التضامن والتآزر والاعتزاز بالتاريخ المشترك الثري يمثلان حافزا قويا نحو بناء مستقبل أفضل للشعبين .

واثني الرئيس التونسي علي العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين تونس والسعودية في كل المجالات والتي ترجمتها اللقاءات العديدة التي جمعت بين القيادتين وكبار المسؤولين في البلدين،

من جانبه، نقل وزير الصحة السعودي إلى رئيس الجمهورية التحيات الأخوية لحضرة خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد، مجددا الإعراب عن حرص بلاده على توفير الدعم لتونس في القطاع الصحي وتجاوز كل العقبات وتنفيذ مشاريع مشتركة وإثراء الاطار القانوني الثنائي في هذا القطاع.

كما أثنى وزير الصحة السعودي، بالمناسبة، على الكفاءات التونسية العاملة في القطاع الصحي في المملكة.