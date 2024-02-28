بمناسبة شهر رمضان.. نقيب الموسيقيين يصرف 600 جنيه لأعضاء النقابة

قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين صرف بون قدره 600 جنيه لأعضاء الجمعية العمومية وحاملي كارنيه عام 2024 وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، في ظاهرة تحدث لأول مرة في تاريخ النقابة، وهذا ما يسعى إليه دائما في تحقيق المزيد من النجاحات التي تحسب له خلال فترة عمله في الفترة الأخيرة .

وقال مصطفى كامل هدف النقابة هو تحسين أوضاع الموسيقيين ومساعدتهم في مختلف الجوانب، مشيرًا إلى جهوده في زيادة المعاشات لأعضائها بشكل متكرر، والعمل على توفير الدعم للمحتاجين.

وقال مصطفى القصبى المستشار الاعلامي لنقابة المهن الموسيقية، دائما يسعى نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل إلى المزيد من الإنجازات في جدول أعماله، إذ أنه لن يرتاح باله إلا أن يتحقق كل أمنيات وطموحات الأسرة الموسيقية من أعضاء الجمعيه العمومية التي تمن له كل الاحترام والتقدير .