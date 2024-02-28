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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سبب استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك أمام الداخلية في الدوري

صدى البلد

شهدت قائمة نادي الزمالك لمواجهة الداخلية، غياب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الأبيض، عن اللقاء الذي يجمع الفريقين غدًا الخميس، على استاد القاهرة.

وكان سبب استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك؛ هو الإصابة، وعدم مشاركته في المران الجماعي اليوم الأربعاء.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستخوض مباراة الداخلية، المقرر لها غداً الخميس، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود علاء - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - ناصر ماهر -  سيف جعفر - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"  .

خط الهجوم : يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

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