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رئيس التحرير
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"فتاة أوبر"|اتصالات النواب: يجب تركيب كاميرات داخل سيارات تطبيقات النقل الذكي.. فيديو

صدى البلد

 قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان ، إن ملف التراخيص لتطبيقات النقل الذكي ستتم مناقشته خلال الجلسات المقبلة، مؤكداً أنه يجب تركيب كاميرات داخل سيارات تطبيقات النقل الذكي للحد من الجرائم.

المواصلات الذكية تحصل على الرخصة من وزارة النقل

 

وأضاف أحمد بدوي خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن نسبة المصريين الذين يستقلون وسائل النقل الذكي تبلغ 46%، لافتاً إلى أن تطبيقات المواصلات الذكية تحصل على الرخصة من وزارة النقل.


وأشاررئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان ، أنه يجب تطوير تطبيقات وسائل النقل الذكي بشكل مستمر للحد من الجرائم، لافتاً إلى أن البرلمان ساعد تلك التطبيقات من خلال القانون وحثهم على التطوير.


وأكد النائب أحمد بدوي، أن يجب تفعيل الاستغاثة أو المكالمات الطارئة من خلال تطبيق النقل الذكي.

النقل الذكي تطبيقات النقل الذكي لجنة الاتصالات الجرائم المكالمات الطارئة وزارة النقل

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