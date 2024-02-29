عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فلاجشيب جبار.. سعر Iphone 13 Pro Max في قطر

آيفون 13 برو ماكس
آيفون 13 برو ماكس

يوفر لك جوال آيفون 13 برو ماكس الرائد أقوى بطارية بين فئة “الفلاجشيب” الرائدة بجانب حجمه المدمج، أضف إلى ذلك سعره المناسب.

وصلت أسعار جوال iphone 13 Pro Max فى قطر لسعة 128 جيجابايت مقابل 4299 ريالاً قطرياً.

آيفون 13 برو ماكس

يقدم جوال iphone 13 Pro Max شاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، بسرعة تحديث 12 هرتز في الثانية، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بمعيار IP68 لمقاومة الماء و الأتربة، مع نوتش أقل من السابقة.

يقدم جوال iphone 13 Pro Max كاميرا خلفية ثلاثية محسنة تماماً بتصميم جديد نسبياً، بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى الأعظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

آيفون 13 برو ماكس

يتوافر جوال iphone 13 Pro Max بمعالج Apple A15 مع ذاكرة داخلية سعات 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت. 

يمتلك جوال iphone 13 Pro Max بطارية ضخمة سعة 4352 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 7.5 وات.

يمكنك شراء جوال iphone 13 Pro Max فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، الأخضر الداكن، والأزرق الفاتح.

قطر iPhone iphone 13 Pro Max آيفون 13 برو ماكس آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 %| رئيس الوزراء يزف خبرًا سارًا للجميع قبل شهر رمضان 2024

بخلاف صفقة رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في طريقها لمصر.. بشرى سارة للجميع

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحوم قبل رمضان 2024

بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

حقيقة زيادة بطاقات التموين 100 جنيه.. وحالة واحدة لإضافة المواليد الجديدة

زوجة حلمي بكر تفجر مفاجأة على الهواء

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر 2024

موضوعات متعلقة

عرض استثنائي.. سعر Iphone 13 Pro في الإمارات

لازال عليه الطلب.. سعر Iphone 14 Pro في السعودية

عملاق بدون منافس.. أسعار Iphone 15 Pro Max في سلطنة عمان

أقوى بطارية في تاريخ آبل.. سعر آيفون 15 بلس في الإمارات

الأقوى بدون منافس.. سعر Iphone 15 Pro في قطر

توفير أكثر.. سعر Iphone 15 في الكويت

الأفضل في فئته السعرية.. أسعار Iphone 14 Plus في البحرين

آيفون جبار.. سعر Iphone 14 Pro Max في السعودية

ترشيحاتنا

بعائد 40%| الإتربي يكشف حقيقة إصدار 5 بنوك شهادات استثمار مرتفعة

عامر حسين يكشف كواليس تنظيم الدوري بـ«النظام البلجيكي».. ويؤكد: الشركة الراعية لن تتأثر

كم باقي على رمضان 2024 ؟.. الإفتاء تتحرى هلاله في هذا الموعد

"الصحة" تعلن عن تدشين أول منصة إلكترونية للسياحة العلاجية والاستشفائية بمصر| فيديو

ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان مساعدات غزة وأمن البحر الأحمر

الكنز | ابنة شقيقة جواهرجي بولاق تكشف عن مفاجأة مدوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضيق وقصير| هيفاء وهبي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

في سباق سيارات بسنغافورة..سيدة تلقى حتفها بطريقة مروعة بسبب شعرها

بملابس جريئة| ندى الكامل تتعرض للانتقاد بسبب هذه الإطلالة

حكومتها أنفقت مليارات الدولارات.. دولة أجنبية تسجل أدنى معدل مواليد

فيديو

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ