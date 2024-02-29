مسئول فلسطيني سابق: إسرائيل خسرت على كل المستويات وتستخدم سلاح الموت بالبطئ|فيديو

قال الدكتور محمد المصري نائب رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية سابقا بعد ١٤٥ يوما من استخدام اسرائيل فيهم كل انواع الأسلحة لإبادة الشعب الفلسطيني، وصلت إلي سلاح التجويع فهو استمرار وشكل من أشكال الحرب فضلا عن القتل البطيء من خلال تدمير كافة المستشفيات فيموت الجريح بجرحه والمريض بمرضه.

وأضاف المصري في مداخلة على قناة etc الي ان اسرائيل تواجهه خسارة على كافة المستويات عسكرية اقتصادية إعلامية أخلاقية والرأي العام العالمي فضلا عن أدرك الفلسطيني أنه لا يمكن التفاوض مع الاحتلال وأن المقاومة هي السبيل الوحيد للخلاص منه.

وأوضح أن فلسطين تحتاج أفراد حكومة بعيدين عن العمل السياسي حكومة موحدة غير مخصصة فنيين مهنيين مختصين بعيدين عن العمل السياسي لهم مهام مخصصة للإغاثة والأيواء وتوحيد المؤسسات والانطلاق إلى مرحلة جديدة تكون محل رضى الشعب الفلسطيني لا لفصيل معين، وتحظى بقبول التوافق العربي والمجتمع الدولي.