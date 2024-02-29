مصرع شابين وإصابة آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

لقى شابين مصرعهما وأصيب اثنين بأصابات متنوعة مابين كدمات وكسور اثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بالدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم اثنين موتوسيكل في سباق علي طريق اشمون- دكرنس مما ادى الى مصرع شابين وهم محمود إبراهيم الغباري محمد ٢٠ عاما وحمدي علي الدين عبد السميع ٢٢ عاما.

وأسفر ايضا عن اصابة كلا من محمد جمعه محمد عباس ١٧عاما وإبراهيم رزق محمود بدوي٢٠ عاما وجميعهم مقيمى منيه النصر .

تم نقل المتوفين والمصابين لمستشفى منيه النصر وعمل الاسعافات الاوليه للمصابين ، وتم تحويلهم الي مستشفى المنصورة لعمل الاشعة اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.