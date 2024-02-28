محافظ الدقهلية: تسليم وافتتاح مشروعات تنموية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أن القيادة السياسية وجهت بضرورة الشراكة بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني؛ من أجل تقديم كافة الخدمات للمواطنين ، سواء في مجال الحماية الاجتماعية أو الرعاية الصحية أو التعليم أو تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير فرص عمل للشباب.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم /الأربعاء/ الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي الدكتور محمد بدير، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير الدكتور محمد رفاعي، في إطار زيارتهما للمحافظة؛ لتسليم وافتتاح مشروعات تنموية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بحضور رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير الدكتور علي فتحي، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية الدكتور وائل عبد العزيز، ووكيل وزارة التربية والتعليم ناصر شعبان، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية المهندس هشام عطيه.



وقال محافظ الدقهلية"نعمل علي توفير وتقديم كافة الخدمات لأبناء المحافظة من خلال التعاون مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وفي المقدمة الأسر الأولي بالرعاية" معربا عن شكره وتقديره لرئيس بنك QNB الأهلي ولمؤسسة مصر الخير لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية وتقديم الدعم الكامل للأسر الأولي بالرعاية بمحافظة الدقهلية من خلال توفير مشروعات تمكين اقتصادي والمشاركة في تطوير العديد من المدارس والمستشفيات وتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.



من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـQNB الأهلي "إن هذا التعاون مع مؤسسة مصر الخير يأتي استكمالا للنجاحات التي حققها البنك والمؤسسة في تنفيذ عدد من المشروعات المختلفة التي تساهم في الارتقاء بجودة الحياة للأسر المستهدفة في كافة المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية تماشيا مع خطة وأهداف مصرفنا في السوق المصري، وتماشيا مع توجهات وأهدف البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030 وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة".



من جهته صرح الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، بأن استمرار التعاون مع QNB الأهلي، هو استثمار للنجاح الذي تحقق خلال الأعوام السابقة، والذي شمل العديد من المبادرات التي تهدف لتمكين الأسر المستحقة في مجالات التعليم والتكافل الاجتماعي والصحة، بما يشمل تطوير المدارس وتوفير مشروعات التمكين الاقتصادي والتدريب المهني للسيدات لضمان تمكين المرأة المعيلة اقتصاديا، بجانب توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وأجهزة رسم العصب ضمن مشروعات الرعاية الصحية.



تجدر الإشارة إلى أن محافظ الدقهلية والرئيس التنفيذي لبنك QNB شهدا تسليم عقود مشروعات تمكين اقتصادي لعدد من الأسر الأولى بالرعاية بمركزي شربين ومنية النصر مقدمة من بنك QNB بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير من خلال التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.