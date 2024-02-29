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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من وزارة الصحة في غزة بشأن مجزرة دوار النابلسي

دوار النابلسي
دوار النابلسي

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت عمليات قتل ممنهجة ضد 700 ألف نسمة شمال غزة بالاستهداف والتجويع معا.

وأضاف القدرة، عبر قناة الوزارة الرسمي على “تليجرام”، أن مجزرة دوار النابلسي راح ضحيتها ما يزيد على 70 شهيدا و280 إصابة، وتشكل تحولا جديد في مسلسل الابادة الجماعية.

وأشار إلى أن عشرات الإصابات بين حرجة وخطيرة وصلت مجمع الشفاء الطبي، ما قد يرفع حصيلة شهداء المجزرة إلى 100 شهيد على الأقل.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن الطواقم الطبية غير قادرة على التعامل مع حجم ونوعية الإصابات التي تصل إلى مجمع الشفاء الطبي نتيجة ضعف الإمكانيات الطبية والبشرية.

وطالب القدرة المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي وأوروبي، وبتوفير ممر إنساني آمن يسمح بوصول المساعدات الطبية والإنسانية والوقود إلى شمال قطاع غزة.

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