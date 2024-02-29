العظمى 27 درجة.. والأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ طقس اليوم، الخميس، سيشهد مزيدا من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مقارنة بأمس، الأربعاء، لتصل العظمى إلى 27 درجة على القاهرة الكبرى، ما يعني ارتفاعات بنحو 4 درجات.

وأضافت «غانم» على شاشة القناة الأولى المصرية، أنَّ اليوم سيكون هناك إحساس بأجواء مائلة للحرارة على محافظات الوجه البحري وشمال الوجه القبلي والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، أما جنوب الصعيد فسيشهد أجواءً حارة بشكل كبير.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للأرصاد: «انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل مقارنة بفترات النهار، لتتراوح الصغرى على القاهرة الكبرى بين 16 و17 درجة مئوية، فيما ستكون الأجواء شديدة البرودة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر وفي الأماكن الصحراوية».

واستطردت: «سيشهد اليوم نشاطا للرياح بسرعات بين 30 و40 كيلو مترا للساعة بالسواحل الشمالية للبلاد، وستكون مثيرة للرمال على المناطق غرب البلاد، وليس بالمحافظات الداخلية، فيما سيزداد نشاط الرياح غداً بشكل كبير وستؤثر على أغلب المحافظات الشمالية، ومزيد من ارتفاع درجات الحرارة».