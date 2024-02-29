كاتبة صحفية: هناك تاريخ طويل من العلاقات بين مصر والسودان

قالت أمل أبو القاسم، الكاتبة الصحفية السودانية، إنّ زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان لمصر اليوم، الخميس، هي زيارة منتظرة من جانب الطرفين، لمناقشة الأوضاع الداخلية في السودان، باعتبار أن مصر دولة جوار جغرافي ودولة علاقات تاريخية ودبلوماسية، وكذلك مناقشة تطور العلاقات بين البلدين.

وأضافت «أبو القاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريم حاتم، في التغطية الخاصة لزيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني لمصر، المذاعة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن دعم مصر غير محدود من قبل الحرب السودانية، لافتة إلى أن الدولة المصرية من قبل الحرب كانت تستضيف أكثر من 5 ملايين مواطن سوداني، وبعد الحرب كانت يدها بيضاء على السودان في إرسال المساعدات الإنسانية.

وتابعت: «هناك تاريخ طويل من العلاقات بين مصر والسودان، وتأتي الزيارة في نطاق تعزيز العلاقات بين البلدين، وتقدير أفضال مصر العديدة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا جديدة إقليمية ودولية وداخلية سودانية، وأيضا القضايا التي تتعلق بالإشكالات التي يعاني منها السودانيون المقيمون في مصر، مع الخروج من هذه النقاشات بحلول ملموسة وعملية تطبق على أرض الواقع».