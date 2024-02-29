أوكرانيا تتبرع بأكثر من سبعة آلاف طن من القمح للسودان|فيديو

وصلت شحنة أوكرانية تحوي 7.600 طن من دقيق القمح إلى مدينة بورتسودان ضمن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وسيكون هذا التبرع العيني جزءاً أساسياً من الحصص الغذائية المقدمة لمليون شخص متضرر من الحرب الأهلية في السودان لمدة شهر واحد.

وتساهم ألمانيا في المنحة عبر تحمل نفقات نقلها إلى السودان وتوزيعها على المحتاجين والتي يتصل إلى 15 مليون يورو.

ومع دخول الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان شهرها العاشر، يعمل برنامج الغذاء العالمي على قدم وساق من أجل توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية للمتضررين.