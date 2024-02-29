الصحة في غزة تعلن ارتفاع حصيلة مجزرة دوار النابلسي إلى 104 شهداء

أعلن الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة المجزرة التي ارتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي في شارع الرشيد بـ دوار النابلسي في غزة، إلى 104 شهداء و760 اصابة.

وأضاف القدرة عبر قناة الوزارة الرسمي على تليجرام، أن هناك عشرات الاصابات ما بين خطيرة إلى حرجة مما يعني أنه من المحتمل ارتفاع عدد الشهداء اليوم.

وأشار إلى أن هناك شهداء واصابات مجزرة شارع الرشيد وصلت إلى جميع مستشفيات شمال غزة، لافتا إلى أن الطواقم الطبية لازالت تتعامل مع عدد من الحالات الخطيرة بامكانيات محدودة.

وعلق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، على التقارير التي تفيد بقتل القوات الإسرائيلية لمجموعة من الفلسطينيين في دوار النابلسي بـ غزة.

وقال المتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا يوجد معلومات لدي وزارة الدفاع الإسرائيلية عن أي قصف بمنطقة دوار النابلسي في غزة.

وأضاف هاجاري في مؤتمر صحفي له، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري تحقيقا في الحادثة التي وقعت عند دوار النابلسي غرب غزة.

وزعم هاجاري أن مئات الفلسطينيين اقتربوا من القوات الإسرائيلية أثناء تسلم مساعدات شمالي غزة، وجنود الإسرائيليين ردوا بإطلاق النار.