دوار النابلسي بغزة.. الرئاسة الفلسطينية تدين المجزرة البشعة ضد مواطنين ينتظرون المساعدات

أدانت الرئاسة الفلسطينية المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي بغزة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين الأبرياء الذين يخاطرون

من أجل لقمة العيش يعتبر جزءا لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين.

وتابعت الرئاسة الفلسطينية، أن جريمة دوار النابلسي تضاف إلى سلسلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ بداية العدوان على غزة .