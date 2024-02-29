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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تدعي عدم العلم بـ مجـ.زرة دوار النابلسي في غزة

المتحدث باسم الجيش
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، على التقارير التي تفيد بقتل القوات الإسرائيلية لمجموعة من الفلسطينيين في دوار النابلسي بـ غزة.

وقال المتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا يوجد معلومات لدي وزارة الدفاع الإسرائيلية عن أي قصف بمنطقة دوار النابلسي في غزة.

وأضاف هاجاري في مؤتمر صحفي له، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري تحقيقا في الحادثة التي وقعت عند دوار النابلسي غرب غزة.

وزعم هاجاري أن مئات الفلسطينيين اقتربوا من القوات الإسرائيلية أثناء تسلم مساعدات شمالي غزة، وجنود الإسرائيليين ردوا بإطلاق النار.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت عمليات قتل ممنهجة ضد 700 ألف نسمة شمال غزة بالاستهداف والتجويع معا.

وأضاف القدرة، عبر قناة الوزارة الرسمي على "تليجرام"، أن مجزرة دوار النابلسي راح ضحيتها ما يزيد على 70 شهيدا و280 إصابة، وتشكل تحولا جديد في مسلسل الابادة الجماعية.

وأشار إلى أن عشرات الإصابات بين حرجة وخطيرة وصلت مجمع الشفاء الطبي، ما قد يرفع حصيلة شهداء المجزرة إلى 100 شهيد على الأقل.

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