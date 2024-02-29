أوقاف المرج تنظم حفل المتميزين من أبناء النشاط التثقيفي للأطفال بمسجد البقلي

نظمت إدارة أوقاف المرج القاهرة حفل المتميزين من أبناء النشاط التثقيفي للأطفال بمسجد البقلي.

جاء ذلك تحت رعاية وزير الأوقاف الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وبتوجيهات الدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة وبحضور الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة والدكتور منتصف عبد المهيمن مدير الإدارات الفرعية بمديرية أوقاف القاهرة والشيخ مصطفى على مبارك مدير إدارة أوقاف المرج القاهرة .

وكان قد شارك أالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مساء امس الأربعاء في المؤتمر السنوي لجمعية أمراض الصدر 2024م، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء/ خالد عبد العال محافظ القاهرة، وبرئاسة الدكتور حسام حسني أستاذ الصدر بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية لخبراء الصدر.

المؤتمر السنوي لجمعية أمراض الصدر

وفي كلمته أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن العلاقة بين العلم والدين لا يمكن أبدًا أن تكون علاقة تناقض، ولن تكون، فالدين أكبر داعم للعلم، وأن الطب مهنة إنسانية بامتياز، مشيرًا إلى أن خطبة الجمعة القادمة عن التكافل المجتمعي، وأن التكافل الاجتماعي لا يقتصر على الإنفاق المالي فقط، بل من ينفق من ماله، ومن ينفق من وقته، ومن ينفق من علمه، كل ذلك يدخل في باب التكافل المجتمعي .